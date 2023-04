Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er in nicht geringer Menge Cannabis angebaut und Haschisch besessen hat, ist am Donnerstag ein 31-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Leiningerland vom Schöffengericht am Amtsgericht Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden.

Ein Zufall beschert der Polizei den Fund von sieben Cannabispflanzen und einer Menge getrockneter Pflanzenteile bei einer Durchsuchung, „die eigentlich dem Halbbruder galt“. So sagt es ein