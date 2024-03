Eine 24 Jahre alte Frau ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag tot in ihrer Wohnung in Frankenthal gefunden worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Freitagnachmittag berichtet. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Der gemeinsamen Mitteilung der Ermittlungsbehörden zufolge war am Freitagmorgen kurz vor 5 Uhr ein 33 Jahre alter Mann blutverschmiert in der Nachbargemeinde Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) angetroffen worden. Daraufhin hätten Beamten die Wohnung seiner neun Jahre jüngeren Lebensgefährtin überprüft und seien auf die Leiche der Frau gestoßen. Der nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ebenfalls aus Frankenthal stammende Tatverdächtige sei festgenommen worden und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Angaben zum möglichen Hergang und den Hintergründen der Tat sowie zu einem möglichen Motiv, dem Ort des Geschehens und den Umständen der Festnahme machten die Behörden mit Verweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ nicht.