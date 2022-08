Die 17-jährige Frankenthalerin Vanessa Neber, die für den DCU-Kegel-Bundesligisten Post SV Ludwigshafen spielt, wird in der kommenden Runde zusätzlich für das Frauenteam des Regionalligisten TuS Gerolsheim in der Sektion Classic im Landesfachverband Rheinland-Pfalz auf die Bahnen gehen.

„Dass Vanessa Neber jetzt zu uns kommt, ist etwas überraschend, aber ich war schon länger an ihr dran. Wir freuen uns über die Verstärkung, da wir derzeit nur sieben Frauen sind“, sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner. Die 17-Jährige sei sehr ehrgeizig und talentiert. Auch für Laura Nickel sei es schön, wenn eine weitere jüngere Spielerin im Team sei.

Aktuell sei geplant, dass Neber nur für eine Saison beim TuS Gerolsheim bleibt. „Aber wer weiß, was in diesem Jahr passiert“, sagt Tina Wagner. In Ludwigshafen spielt sie über eine 100er-Distanz, beim TuS über 120 Wurf. Das Engagement in beiden Vereinen sieht Wagner nicht als Problem an. An acht Spieltagen gebe es nach dem derzeitigen Terminplan überhaupt keine Überschneidungen, beim Rest müsse man sehen, ob eine Doppelbelastung möglich sei.