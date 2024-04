13.334 Menschen waren am vergangenen Wochenende während der Aktion „Worms blüht auf“ in der Wormser Innenstadt unterwegs. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, waren das 11.500 Passanten mehr als an gewöhnlichen Sonntagen.

Laut Stadt lässt sich die sogenannte Passantenfrequenz zum ersten Mal so genau beziffern. Möglich sei das durch neue, Ende vergangenen Jahres installierte Messgeräte. Ihr Ziel sei es, Veränderungen der Passantenfrequenz zu erfassen und bewerten zu können.

Die Wormser Verwaltung sieht in der neuen Zählung nach eigenen Angaben „ein hilfreiches Werkzeug, um Wirkungen von Veranstaltungen, Wetterereignissen oder anderen Aktionen nachvollziehen zu können“. Darüber hinaus könnten fundierte Frequenzzahlen etwa bei der Ansiedlung neuer Geschäfte den Ausschlag geben. Zähler-Standort war der südliche Teil der Kämmererstraße. Dort seien an gewöhnlichen Sonntagen etwa 1800 Menschen unterwegs.