Am Mittwochmorgen kam es in Freinsheim und Weisenheim zu gleich zwei Wildunfällen. Laut Polizei wurde gegen 4 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand, in Fahrtrichtung Lambsheim, ein Reh von einem VW Tiguan erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Gegen 6 Uhr kam es dann auf der L 522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand, zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh. An dem Citroën entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Beide Rehe verendeten vor Ort.