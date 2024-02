Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre nach dem russischen Überfall trauern die knapp 1000 im Landkreis lebenden Flüchtlinge aus der Ukraine um die Kriegsopfer. Trotzdem haben viele ihr Leben in der Pfalz selbst in die Hand genommen. Zwei Familien erzählen, was sie hier erreichen wollen.

Wegen des Krieges in seiner Heimat den Kopf in den Sand zu stecken, kommt für Mykhailo Chornyi nicht in Frage. Der 17-Jährige lenkt sich lieber ab, indem er sich Wissen aneignet. Neben Mathematik