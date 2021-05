Kaum eine Branche trifft die Corona-Pandemie so hart wie die Schausteller. „Ganze Familien stehen vor dem Nichts“, berichtet René Bauer, Sprecher des Schaustellverbands Pfälzer Bund für Bad Dürkheim. Der Dürkheimer Wurstmarkt ist vielleicht der letzte Strohhalm für die gebeutelte Branche.

Anders als das Oktoberfest ist das größte Weinfest der Welt noch nicht abgesagt. Auch wenn Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagt, dass ein Wurstmarkt 2020 ein Wunder wäre, will sich die Stadt mit einer Absage noch Zeit lassen – auch als Signal an die Schausteller. Bauer und seine Kollegen wissen das zu schätzen: „Je später entschieden wird, umso besser. Vielleicht wird ja in der Zwischenzeit ein Medikament oder ein Impfstoff gefunden. Aber dass keine Missverständnisse aufkommen: Wir tragen jede Entscheidung mit. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle.“ Sollte die Entscheidung erst im Juni fallen, sei das kein Problem: „Ein guter Schausteller baut sein Geschäft innerhalb von einer Nacht ab und innerhalb von zwei bis drei Tagen auf“, sagt Bauer, dessen Pfälzer Bund 90 Schausteller-Betriebe vertritt. Dass am Dienstag das Oktoberfest abgesagt wurde, habe ihn nicht überrascht. Allein das Aufstellen der großen Festzelte dauere zweieinhalb Monate, außerdem gebe es dort das Problem mit den Vorreservierungen. Das sei beim Wurstmarkt nicht der Fall. „Dort sind wir flexibler, könnten innerhalb von 14 Tagen reagieren“, sagt Bauer. Auch seien die Betriebe bereit, Auflagen zu erfüllen, um die Situation zu meistern. Die Lage bei den Schaustellern sei dramatisch, erklärt Bauer. Er wisse von Kollegen, die bereits Notverkäufe getätigt haben: „Ich gehe davon aus, dass es einige Kollegen in der Form nicht mehr geben wird. Wenn wir keine Hilfe bekommen, schaffen wir es nicht.“ Er selbst habe mit seinem Ausschank auf dem Wormser Weihnachtsmarkt am 22. Dezember zuletzt Geld verdient. Versicherungen, die solche Fälle abdeckten, gebe es nicht, sagt Bauer. Auch die Soforthilfe, die der Bund über das Land auszahlt, sei bei ihm noch nicht angekommen. An einen Wurstmarkt im September glaubt Bauer nicht so recht: „Wir hoffen auf Dürkheim. Und die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Hoffnungsträger für Branche

So sieht es auch Thomas Herzberger aus Bad Dürkheim, der dem Schaustellerverband Pfälzer Bund vorsteht. Mehr als 50 Jahre war seine Familie mit einem Autoscooter auf dem Wurstmarkt. Er selbst habe sich seit ein paar Jahren auf kleinere Kerwen konzentriert. „Aber als Dürkheimer fiebert man natürlich trotzdem mit“, betont der 52-Jährige. Eine Absage wäre doch für die Dürkheimer wie ein Schock. Vor ein paar Tagen habe er sich mit dem städtischen Beigeordneten Karl Brust (SPD) über dieses Thema unterhalten. „Es wäre viel möglich, was man ändern könnte, schließlich rennen die Leute ja jetzt wie verrückt auch in die Baumärkte. Die kriegen das ja auch mit der Hygiene hin. Wir Schausteller können das auch“, meint Herzberger und verweist auf die Security-Leute an den Eingängen des Wurstmarktes. „Da könnte man doch auch die Menge steuern“, meint er. Wenn das Land das Verbot von Großveranstaltung über den 31. August hinaus verlängere, sei natürlich nichts mehr zu machen. Jedoch gehe es nicht nur um die Schausteller. „Die Leute brauchen doch auch Abwechslung in diesen Zeiten“, meint Herzberger, der seinen Betrieb seit 32 Jahren leitet. Durch den Rettungsschirm des Bundes sei seine Existenz zunächst einmal bis Juni gesichert. „Aber beim Staat Geld zu beantragen, ist nicht unser Ding“, betont Herzberger, der zwei rumänische Hilfskräfte jetzt an einen Winzer „ausgeliehen“ hat. „Die können ja noch nicht einmal nach Hause.“

400.000 Euro für neue Gondeln

Auch Rudolf Barth, der seit 25 Jahren mit seinem „Jupiter“-Riesenrad auf den Wurstmarkt kommt, begrüßt es, dass die Stadt noch abwarten möchte. Falls es doch zu einer Absage komme, hofft Barth auf ein Zugeständnis im nächsten Jahr. „Zumindest die zwei Zwischentage Mittwoch und Donnerstag könnte man dann hinzunehmen“, schlägt er vor. Barth ist gespannt, ob und wie die Freizeitparks wieder öffnen dürfen. „Und wenn die dürfen, dann dürfen wir doch auch“, findet der 39-Jährige, der für sein Riesenrad gerade an einem Hygienekonzept feilt. So könnten abwechselnd einzelne Gondeln gereinigt und besetzt werden. „Wenn wir in diesem Jahr nicht auf ein Fest können, dann ergibt sich vielleicht irgendwo ein fester Platz, wo das Riesenrad als Einzelattraktion stehen könnte“, verrät er seine Pläne. Derzeit befinden sich die Einzelteile des „Jupiter“ in Euskirchen auf einem Grundstück und in einer Halle. Dort steht auch der Wohnwagen, in dem die Familie mit vier Kindern lebt. Für Instandhaltungen hat Barth zu Beginn des Jahres bereits rund 20.000 Euro investiert. Im vergangenen Jahr gingen 400.000 Euro für die neuen Gondeln drauf. „Ein paar Reserven“ seien noch da, außerdem versuche er gerade, an neue Kredite zu kommen und die aktuellen Zinszahlungen so weit wie möglich zu verschieben. „So kommen wir da durch“, ist er optimistisch.

Hygienekonzept bereit

Nicht ganz so zuversichtlich äußert sich Patricia Massel über die Zukunft ihres Geschäfts, zu dem auch der Polyp XXL gehört. Damit war die saarländische Familie 2019 zum ersten Mal auf dem Wurstmarkt. „Wir steuern auf eine Insolvenz zu“, meint die 55-Jährige. „Die Soforthilfe war so klein gewesen, dass sei gleich wieder weg war“, meint sie. Täglich grübele die Familie, wie es weitergehen könnte. Darlehen müssten zumindest drei Monate lang nicht abbezahlt werden. „Aber was ist dann? In so einer Situation waren wir noch nie. Damit rechnet ja auch niemand“, ist Massel ratlos. Dass der Wurstmarkt stattfindet, sei nach der Absage des Oktoberfestes eigentlich nicht mehr realistisch. Jedoch sei die Familie flexibel und habe sich auch schon ein Hygienekonzept überlegt. „Innerhalb von zwei Tagen können wir da sein.“

„Totalausfall“ für Schausteller

Eigentlich wäre Daniel Beisel gerade mit zwei Anlagen auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Wegen der Corona-Krise ist das aber ausgefallen – wie alle anderen Feste auch. Und so spricht der Dürkheimer Schausteller von einem „Totalausfall“ für die Branche. Die letzten Einnahmen hatte der Familienbetrieb, der mit Beisels Sohn inzwischen in der sechsten Generation tätig ist, am 23. Dezember. Ausgaben hatte die Familie – Vater, Sohn und Bruder von Beisel sind noch dabei – dafür umso mehr. Der Schausteller spricht von sechsstelligen Investitionen im Winter. Die Soforthilfe sei zwar bei ihm angekommen, reiche aber nur, um sechs Wochen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Er hofft auf weitere Subventionen und Unterstützung von der Dürkheimer Verwaltung. „Ich bin seit 25 Jahren selbstständig. Ich habe ordentlich gewirtschaftet und Rücklagen geschaffen, die sind aber nicht unendlich.“ Der Schausteller findet es gut, dass der Wurstmarkt noch nicht abgesagt wurde. „Wir können sehr schnell reagieren, uns reichen zehn bis 14 Tage Vorlaufzeit“. Die Entscheidung solle so spät wie möglich getroffen werden, sagt Beisel, dessen Familie seit dem ersten Nachkriegs-Wurstmarkt auf dem Platz vertreten ist. Zuletzt mit vier Anlagen: Kindereisenbahn, Grillhütte, Crêperie und Pizzawagen. Beisel hofft nun vor allem auf Arbeit für seinen Sohn. So hat er bei der Stadt angefragt, ob für eine Weile eine Crêperie auf dem Wurstmarktplatz, neben der Bäckerei Götz, möglich sei. Eine Antwort habe er noch nicht. Derzeit ist von den Geschäften lediglich der Imbiss im Bruch geöffnet. „Ich hoffe, dass der Spuk bald vorüber ist“, sagt Beisel.