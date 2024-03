Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Humorvollstes Edutainment! Die Kabarettistin, Autorin und Schauspielerin Claudia Stump parodiert in ihrer Show „Der Eva-Code“ unterschiedliche Frauentypen – und reflektiert dabei humorvoll das Thema Emanzipation. Eingeladen in den Freinsheimer Von-Busch-Hof hatten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises.

Ungewöhnlicher Anblick am Freitagabend im Von-Busch-Hof: ein Saal fest in weiblicher Hand – nur einige wenige Männer dazwischen. Es ist Weltfrauentag. In Berlin übrigens Feiertag