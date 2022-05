Auf geht’s, mitten ins Himmelreich. Genauer gesagt in die gleichnamige Einzellage im Herxheimer Rebenmeer. Dort steigt am Wochenende eine kulinarische Weinwanderung. Auf einer Strecke von vier Kilometern offerieren Herxheimer Weingüter und die Winzergenossenschaft an sechs Ausschankstellen ihre guten Tropfen und Kulinarisches in fester Form. Das himmlische Programm startet am Samstag um 11 Uhr im Schlossgarten, wo die Herxheimer Weinprinzessin Felicitas I. zusammen mit weiteren Hoheiten aus der Urlaubsregion sowie Ortsbürgermeister Georg Welker die Veranstaltung eröffnet. Hier können die Gäste auch eine wunderbare Aussicht in die Rheinebene genießen. Wer möchte, kann sich einer geführten Weinwanderung mit den Hoheiten anschließen. Diese wird am Sonntag ab 11 Uhr wiederholt. Die Ausschankstellen sind am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.