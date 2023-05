In der Weinstraße Süd zwischen Hans-Koller-Straße und Berliner Straße ist am Mittwoch ein Wasserrohrbruch aufgetreten. Daher wurde die Weinstraße Süd in diesem Bereich für den fließenden Verkehr gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren.

„Überörtlicher Verkehr wird gebeten, den Bereich großflächig, insbesondere durch Nutzung der B 271, zu umfahren“, so die Stadtverwaltung.

Wie lange die Sperrung dauern wird, dazu konnte die Stadtverwaltung noch keine Angaben machen. Wir berichten weiter.