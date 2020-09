Am zweiten Spieltag der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord greift der zu Beginn spielfreie TuS Wachenheim ein. Im Duell zweier Sieger der ersten Runde tritt Rot-Weiss Seebach II bei der FG 08 Mutterstadt II an. Die Neulinge FC Leistadt und TV Ellerstadt bestreiten Auswärtsspiele, der TuS Friedelsheim ist spielfrei.

Der TuS Wachenheim gastiert am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Dannstadt/Rödersheim. „Ich freue mich sehr, denn mit dem neuen SG-Coach Jascha Prinz habe ich früher gemeinsam bei der SG Gönnheim/Bad Dürkheim gespielt“, sagt TuS-Trainer Michael Acker. Auch der Ex-Wachenheimer Stürmer Patrick Bruch ist inzwischen in Dannstadt gelandet. Acker hat den Gegner bei dessen 1:0-Erfolg in Ellerstadt beobachten lassen und ist gewarnt: „Das ist eine kompakte, im Zweikampf aggressive Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“ Der kleine Naturrasen in Dannstadt komme zudem den Gastgebern entgegen, weil es die Räume, die der TuS für sein Spiel braucht, kaum geben wird. Allerdings kann der Coach aus dem Vollen schöpfen, sieht man davon ab, dass der von den eigenen A-Junioren aufgerückte Juri Zabel fehlen wird. „Ein guter Start ist unglaublich wichtig und kann richtungsweisend sein“, philosophiert Acker.

Seebach II erwartet enges Spiel

Am Sonntag um 13.30 Uhr spielt Seebach II in Mutterstadt. „Aus den vergangenen Jahren weiß ich, dass die FG 08 eine sehr gute Mannschaft hat, die in der vergangenen Runde nicht umsonst Vierter wurde. Die Begegnungen gegen diesen Kontrahenten waren immer eng und umkämpft“, verrät der Seebacher Spielleiter Stefan Brodhag Respekt. Für die Rot-Weissen sei es wichtig, dass man die gute Offensive Mutterstadts in den Griff bekomme und ihr möglichst wenig Torchancen gestatte. „Leider fällt Tim Reither aus“, bedauert der Spielleiter. Zudem ist der Einsatz von Ricardo Wronski, Felix Schröder und Marcel Debus fraglich.

Leistadt will Fehlstart vermeiden

Einen Fehlstart mit zwei Niederlagen in Folge will der FC Leistadt vermeiden. Am Sonntag, 15 Uhr, tritt der Neuling beim TSV Königsbach an. Ein Team, das ganz schwer einzuschätzen ist. Nach einer katastrophalen Runde 2019/20 mit nur einem Punkt auf dem Konto wäre der TSV wegen des Abbruchs dennoch in der A-Klasse geblieben. Doch Königsbach verzichtete, steig freiwillig ab und startete nun mit einem 1:1 gegen Deidesheim II in die Serie. „Gegen Mutterstadt haben wir 60 Minuten prima mitgehalten, das macht Mut. Die Mannschaft wird die 2:3-Niederlage wegstecken“, ist FCL-Coach Michael Möckel sicher. Wichtig sei, dass das Team verinnerliche, dass jede Partie schwierig sei und es „Fallobst“ wie in der C-Klasse nicht mehr gibt. „Wir werden abwartend beginnen, um zu sehen, was der Gegner anbietet“, erklärt Möckel, der sich über sehr guten Trainingsbesuch freut. Kapitän Nils Schmitt hat sich im Training am Dienstag das Knie verdreht. Sein Einsatz ist fraglich.

Ellerstadt froh über großen Kader

Auch der TV Ellerstadt hat am ersten Spieltag Lehrgeld in der neuen Klasse bezahlt. „Ich bin davon abgerückt, Favoriten auszumachen. Die Liga macht auf mich einen extrem ausgeglichenen Eindruck“, zieht der Ellerstadter Coach Riccardo Coppola eine frühe Zwischenbilanz. Die beinhaltet eine weitere Erkenntnis. „Gegen Dannstadt/Rödersheim haben wir eindrucksvoll gesehen, mit welcher körperlichen Präsenz und Physis der Gegner aufgetreten ist“, sagt der Trainer. Den typischen Freizeitkicker aus der C-Klasse finde man eine Liga höher nicht mehr. Jede Mannschaft habe zudem drei, vier oder fünf Spieler, die richtig stark seien. Weil es einige Ausfälle im Team gibt, freuen sich die Verantwortlichen des TVE über den großen Kader. „Es gibt einige, die nur einmal pro Woche trainieren können und deshalb nicht so oft spielen. Die kommen jetzt zum Zug“, erläutert Coppola vor der Partie bei der SG Forst/Ruppertberg am Sonntag (15 Uhr).