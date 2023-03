Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Tischtennisspieler beim TV Frohsinn Gönnheim sind eine Abteilung mit Tradition, die auch die Coronaphase gut überstanden hat. Denn die Hallenbetreiber spielten mit – anders als in vielen Gemeinden und Städten. In der Kreisliga Süd-Ost musste Gönnheim derweil nach einem guten Start in die Saison nun die dritte Niederlage in Serie quittieren.

„Wir hatten aber das Glück, dass die Verbandsgemeinde beziehungsweise die Kreisverwaltung den Hallenbetrieb ab Juni 2020 wieder freigab. Seitdem trainieren wir wieder regelmäßig“,