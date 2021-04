Bad Dürkheim. Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ist es auf der B 37 zwischen Ruheforst und Kirschtal beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem entgegenkommenden Lastwagen gekommen. Das meldet die Polizei. Laut Bericht war Fahrerin eines VW in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Nach dem Ruheforst überholte der ihr entgegenkommende Lkw mit Auflieger einen Radfahrer in einer Kurve und zog auf die Gegenfahrbahn, obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte.

Nur durch ihre sofort eingeleitete Vollbremsung konnte die VW-Fahrerin einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Frau erlitt einen Schock. Zu einer tatsächlichen Berührung der beiden Fahrzeugen kam es allerdings nicht. Von dem Lastwagen ist nur bekannt, dass die Farbe des Aufliegers unten blau, oben grau/beige und mit unbekanntem Aufdruck war. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.