Der ehemalige Kulturkoordinator der Stadt Worms, Volker Gallé, erhält im kommenden Jahr die Freinsheimer Hermann-Sinsheimer-Plakette. Volker Gallé habe gefühlt sein ganzes Leben der Kultur gewidmet – beruflich als Wormser Kulturkoordinator und privat als Mundartautor und Mundartliedermacher, heißt es von der Jury der Stadt Freinsheim. „Er ist einer, der den Mund aufmacht, gradlinig, mit Herz und Verstand den demokratischen Werten verpflichtet“, so die Jury in einer Pressemitteilung. Ob Hochdeutsch oder Dialekt: Der 66-Jährige spiele mit Sprache wie auf einem Instrument: mal laut oder leise, mal angespannt oder harmonisch, aber immer mitreißend und zuversichtlich.

„In seiner pointierten Betrachtungsweise führt Gallé uns mit seinen Büchern und Liedern zu den Anfängen der Demokratie, von der bewegten regionalen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts bis zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen“, heißt es in der Begründung der Jury weiter. Dabei gelinge es ihm in eindrücklicher Weise, die Themen regionale Geschichte, Kultur und Mentalität aufzugreifen und miteinander zu verknüpfen, immer unterlegt mit der Grundmelodie seiner Sehnsucht nach einem menschenwürdigen und weltoffenen Zusammenleben.

Streben nach demokratischer Gesellschaft

Mit Hermann Sinsheimer verbinde ihn das Streben nach einer demokratischen Gesellschaft, die verbindet und wächst statt zu vertreiben und auszugrenzen.

Freinsheims Stadtbürgermeister Matthias Weber wird die Plakette am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr im Bürgersaal Von-Busch-Hof überreichen. Die Laudatio auf Volker Gallé wird der vorherige Plakettenträger Michael Werner halten. Am Vorabend der Verleihung, am Samstag 5. März, wird sich Gallé mit einem Programm selbst vorstellen. Dieses steht noch nicht fest.

Freinsheim und Hermann Sinsheimer

Die Hermann-Sinsheimer-Plakette wurde anlässlich des 50. Todestages von Hermann Sinsheimer im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Seither wird die Auszeichnung, die mit 1000 Euro dotiert ist, im Zweijahresrhythmus an Personen verliehen, die sich um die regionale Literatur verdient gemacht haben. Wie der Hermann-Sinsheimer-Preis erinnert die gleichnamige Plakette an den in Freinsheim geborenen jüdischen Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Hermann Sinsheimer (1883 bis 1950), der während des Nationalsozialismus nach England fliehen musste. Zwei seiner Geschwister wurden Opfer des Holocaust.