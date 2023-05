Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Angst vor dem Pferde-Herpesvirus EHV-1ist da, betroffen ist davon aber noch kein Reitverein in der Region. Doch der Reit- und Fahrverein Weisenheim am Sand und der Reitverein Bad Dürkheim sind in Habachtstellung. Die Planungen für die nächsten Veranstaltungen stehen auf der Kippe.

752 Pferde nahmen an der Springturnierserie im spanischen Valencia teil. Die Reiter stehen seitdem vor einem Desaster. Gestorben sind von den in Valencia teilnehmenden Pferden ein Dutzend, zwei davon