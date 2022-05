Da die Hauptstraße in Friedelsheim derzeit in Richtung Gönnheim gesperrt ist, nutzen viele Autofahrer gerne verbotene Abkürzungen. An einer davon, dem Wirtschaftsweg in der Verlängerung der Waltershöhe, hat die Polizei am Mittwoch von 15 bis 16 Uhr das Durchfahrtsverbot kontrolliert und vier Verkehrssünder auf frischer Tat ertappt. Sie müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Die Polizei bittet sämtliche die Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Regeln zu halten, da es sonst zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.