Am Montag gegen 15 Uhr ist der Polizei zufolge eine Rollerfahrerin bei einem Unfall in der Weinstraße in Wachenheim verletzt worden. Die 30-Jährige sei mit ihrer Vespa in Richtung Bad Dürkheim unterwegs gewesen, habe vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit die Kontrolle verloren und sei gestürzt. Glücklicherweise habe sie sich dabei nur leicht am Fuß verletzt. Dennoch brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Den Schaden an der Vespa beziffert die Polizei auf 750 Euro.