Die Verbandsgemeinde Freinsheim hat beschlossen, die Elternbeiträge und Verpflegungspauschalen für den Besuch ihrer Kindertagesstätten, Ganztagsschulen und betreuenden Grundschulen für die Hälfte des Monats März und für die Monate ab Mai bis zum Beginn des Regelbetriebes zu übernehmen. Zuvor hatte die Verbandsgemeinde bereits die Beiträge für April übernommen. Eine Abrechnung dieser Kosten erfolge nur für Tage, an denen Kinder die Notbetreuung in der Betreuenden Grundschule oder die Verpflegung in den Einrichtungen in Anspruch genommen haben. Wegen der Corona-Krise entfallen in den Kindertagesstätten und Schulen in der Verbandsgemeinde auch weiterhin alle regulären Betreuungsangebote sowie der übliche Schulbetrieb. Es findet nur ein erweiterter Notbetrieb statt. Die Kinder müssten daher zu Hause betreut werden. Zudem stelle die aktuelle Ausnahmesituation viele Eltern vor finanzielle Herausforderungen, heißt es in einer Mitteilung der Verbandsgemeinde zur Begründung.