Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Urlaubssaison rückt näher. Manche Reisewilligen haben dafür schon vergangenes Jahr gebucht. Welche Trends zeichnen sich bisher ab? Welches sind 2023 die gefragtesten Ziele? Das wollte die RHEINPFALZ von Reisebüros in der Region erfahren.

Von Anna Fäth