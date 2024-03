Ungstein ist am Freitag vom rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD) als neue Schwerpunktgemeinde anerkannt worden. Insgesamt wurden 15 Kommunen dafür ausgewählt. Derzeit gibt es nach Auskunft der Landesregierung 164 Schwerpunktgemeinden in Rheinland-Pfalz. Für sie stellt das Land in diesem Jahr etwa 18,7 Millionen Euro für die Förderung von Dorferneuerungsprojekten bereit. Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde erfolgt für die Dauer von acht Jahren.

Erstzugriff auf Fördertöpfe

„Es ist ein Zeichen für die Bürger, dass nach der Dorfmoderation und dem eigenen Einsatz für die Dorfentwicklung jetzt auch Fördergelder für Projekte abgerufen werden können“, sagte Ungsteins Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU) am Freitag bei der Rückfahrt aus Mainz. Mit der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde sei gewissermaßen ein Erstzugriffsrecht auf die Fördertöpfe des Landes verknüpft. Wolf erhofft sich, dass beispielsweise die angedachte Umgestaltung des Kirchenvorplatzes zu einem Aufenthaltsort für die Bürger des Ortsteils damit unterstützt werden kann.