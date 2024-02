Weil sich ein Zeuge das Kennzeichen notierte, hat die Polizei eine Unfallflucht am Montag in Bad Dürkheim zügig aufgeklärt. Ein 82-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war beim Ausparken gegen einen Dacia gefahren. Am Dacia entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.