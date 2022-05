Zwischen 19 und 21 Uhr hat am Mittwoch ein Unbekannter der Polizei zufolge in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim einen dort geparkten Mercedes beschädigt – vermutlich weil er zu dicht an dem Wagen vorbeifuhr. Durch den abgerissenen Außenspiegel entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Der Täter flüchtete vom Unfallort. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.