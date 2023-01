Am Montag, 11.30 Uhr, hat die 57-jährige Fahrerin eines Fiat Punto nach Angaben der Polizei trotz der sich senkenden Schranke den Bahnübergang in Gönnheim überquert. Dabei kam es zum Kontakt zwischen Schrankenbaum und Auto, bei dem der Schrankenbaum zerkratzt und verbogen wurde. Der Sachschaden beträgt 700 Euro. Die Frau fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Gönnheim davon. Allerdings hatte eine Zugführerin der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH die Täterin beobachtet und informierte unverzüglich die Polizei, der sie auch das Kennzeichen des Fiats mitteilen konnte. Dadurch gelang es den Beamten, die Unfallflüchtige ausfindig zu machen. Gegen die 57-Jährige wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Die Zugführerin musste keine Bremsung einleiten und niemand wurde verletzt.