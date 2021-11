Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim geparkten Suzuki Swift am Kotflügel beschädigt. Als Ursache vermutet die Polizei ungenügenden Abstand beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.