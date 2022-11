Zwischen 13 und 13.30 Uhr hat am Montag laut Polizei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen Citroën Cactus beschädigt und die Flucht ergriffen. Der Unfall habe sich vermutlich beim Aus- oder Einparken ereignet. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.