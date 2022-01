Zwischen Samstag und Montag ist am Bahnhof in Wachenheim ein an den dortigen Fahrradständern abgestelltes Tourenrad entwendet worden. Das geht aus dem Polizeibericht vom Donnerstag hervor. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten demnach mit einem ebenfalls noch nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Touren/City-Damenrad der Marke Lakes in der Hauptfarbe weiß. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.