Tierschutz mit Herz und Verstand – das ist das Motto des Vereins Tiernotinsel Bad Dürkheim. Dank des Engagements der Mitglieder können Katzen und Hunde, aber auch andere Tiere gerettet werden. Sie sollen in liebevolle Hände gelangen und wieder Vertrauen in die Gattung Mensch finden.

„Es gibt keinen ehrlicheren Gefühlsausdruck als das Schwanzwedeln eines Hundes“. Ein schöner Spruch des großen Schauspielers Peter Ustinov. Dies trifft auch auf Bobby zu. Die griechische Hunde-Mischung gehört Heike Bähr, die zusammen mit Alexandra Brockschläger und Marcus Nachbauer den Vorstand der Tiernotinsel bildet. Bobby, der gerade schwanzwedelnd einen Besucher begrüßt, spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Dürkheimer Tiernotinsel.

„Ich habe mal auf Kreta meinen Urlaub in einer Tierauffangstation verbracht und einer Tierschützerin geholfen“, berichtet Bähr. Dort hat sie das bemitleidenswerte Schicksal vieler armer Kreaturen hautnah erlebt. Dabei sah sie Bobby und adoptierte ihn. Danach überlegte Bähr, wie man in der Region Bad Dürkheim Tieren in Not helfen könnte. Aus dieser Idee entstand die im November 2019 gegründete Tiernotinsel. Mitstreiter waren rasch gefunden, auch die Zweite Vorsitzende Brockschläger und Nachbauer, der Dritte Vorsitzende, stiegen mit ein. Allen ging und geht das Leid der Tiere unter die Haut.

Pflegefamilien werden sorgfältig geprüft

Brockschläger besitzt ebenfalls einen Hund und zwei Katzen. Kate ist ein Sport-Mops. „Diese Rasse hat die Nasen nicht so plattgedrückt wie andere Hunde dieser Art, sodass sie besser atmen können“, klärt sie auf. Katze Leyna startete tragisch ins Leben. Sie wurde als klitzekleines Wesen im Disneyland Paris gefunden, lag halbverhungert und mit gebrochenem Wirbel neben ihren toten Geschwisterchen. Durch Kontakte nach Frankreich kam das nur wenige Tage alte Kätzchen nach Bad Dürkheim. Und wurde von Brockschläger privat liebevoll hochgepäppelt. Ihre zweite Katze Coco, Leyla und Kate vertragen sich prima, erzählt die Tierfreundin.

„Wir sehen unsere Aufgaben und Ziele vor allem darin, Tiere in Not im In- und Ausland zu finden und zu uns zu holen“, erklärt Bähr und fügt an, der Verein sei dafür international vernetzt. Oft kommen Hinweise aus der Bevölkerung oder von Veterinärämtern. Aber auch über die Medien und soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram spürt der Verein Tiere auf, denen geholfen werden muss. „Da sehen wir Bilder, die uns sehr bewegen“, bekennt die Erste Vorsitzende. Viele gerettete Tiere gelangen zunächst vorübergehend über den Vorstand der Tiernotinsel als Pflegefälle zu einem der 30 aktiven und passiven Mitglieder des Vereins. Hier werden sie hochgepäppelt und dann an tierliebende Familien abgegeben.

„Diese Familien werden von uns sorgfältig geprüft und ausgewählt“, teilt Brockschläger mit. „Wir schauen uns die Situation vor Ort an und schließen Schutzverträge inklusive Schutzgebühr mit geeigneten Aufnahmefamilien ab. Danach bleiben wir weiter in Kontakt.“ Leicht fällt es den Mitgliedern meist nicht, wenn Tiere zu Pflegefamilien abgegeben werden. Man hänge schnell an den Schützlingen und empfinde Wehmut, berichtet Bähr. „Da kullern dann schon die Tränen“, ergänzt Brockschläger.

Neben der Aufnahme und Pflege notleidender Tiere haben die Mitglieder der Tiernotinsel weitere Aufgaben übernommen. Sie unterstützen Familien, die in Notlagen geraten sind und ihre Tiere nur noch schwer halten können, mit Futter und Spenden. Der Verein kümmert sich ebenso um Streuner. Solche Samtpfoten werden ebenfalls mit Futter versorgt, und es gibt tierärztliche Behandlungen.

Traurige Aufgabe: Besitzer von toten Tieren finden

Gut versorgt sind auch jene Katzen, die täglich bei der Gartenlaube einer Dame ihre Mahlzeit bekommen und sich dann wieder trollen. Es gibt Kastrationsaktionen, die von der Tiernotinsel gezahlt werden. Und schließlich übernimmt der Verein die traurige Aufgabe, tote Tiere vom Straßenrand zu holen, und versucht, die Besitzer ausfindig zu machen. Für alle Tiere sei es deshalb wichtig, dass sie gechipt sind. „Wir machen engagiert weiter, bis unsere Kassen leer sind“, betont Bähr.

Ausdrücklich betont der Vorstand, dass man als eingetragener und gemeinnütziger Verein alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt, darüber hinaus mit Ordnungs- und Veterinärämtern zusammenarbeitet. Jetzt kommen auf die Tiernotinsel ab 1. Januar weitere Aufgaben zu. „Wir haben mit der Stadt Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Freinsheim Verträge geschlossen“, berichtet Bähr. Ab Anfang 2021 ist der Verein für alle herrenlose Tiere und Fundtiere in diesen Kommunen sowie der Verbandsgemeinde Deidesheim zuständig.

Dazu gehört auch die Ermittlung der Halter. Dabei werden Fotos von Tieren bei Facebook oder Instagram gepostet. Ziel ist die Unterbringung bei privaten Pflegestellen. Die Vermittlung erfolgt ebenfalls nach Vorkontrolle und einem Vermittlungsgespräch. Auch neu Anfang 2021: Es gibt ein Tierschutz-Telefon.

