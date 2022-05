Am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr erwartet die Freunde erstklassiger Jazzmusik im Badehaisel ein wahrer Leckerbissen: Der Jazzpianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader Nicolai Thärichen gastiert mit seiner Band in der Kulturkneipe.

Am Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr erwartet die Freunde erstklassiger Jazzmusik im Badehaisel ein wahrer Leckerbissen: Der Jazzpianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader Nicolai Thärichen gastiert mit seiner Band in der Kulturkneipe am Burgtalweiher.Vor über 20 Jahren gab Thärichens Tentett in Berlin sein Debüt. Seitdem gastierte es auf allen wichtigen Jazzbühnen der Welt und veröffentlichte sechs CDs. Die Jubiläums-CD mit dem vielversprechenden Titel „No Half Measures“ versteht der Musiker als Dankeschön an seine treuen Musiker, darunter auch der in Wachenheim bestens bekannte Jan von Klewitz an der Klarinette und dem Altsaxophon, und sein treues Publikum. Jeder der Musiker konnte auf dem neuen Tonträger seine eigenen Ideen einbringen.

Seien es nun Gedichte zum Vertonen, Originalkompositionen oder Lieblingssongs zur besonderen Behandlung. Herausgekommen sei ein ebenso abwechslungsreiches wie persönliches Programm, das noch tiefer blicken lässt in die Vorlieben und Talente der beteiligten Künstler. Wer sich davon überzeugen möchte, dass Thärichen und seine Musiker „keine halben Sachen“ machen, sollte sich schleunigst Konzerttickets sichern.

Termin

Karten (18 Euro) im Vorverkauf über das Badehaisel oder die Homepage des Badehaiselvereins. An der Abendkasse kommt man für 20 Euro rein.