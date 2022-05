Am Montag gegen 6.30 Uhr haben zwei noch unbekannte Männer laut Polizei auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim den Geldbeutel eines Rollerfahrers gestohlen. Der 56-Jährige hatte sein Portemonnaie nach dem Bezahlen auf die Sitzbank seines Rollers gelegt und vergessen, diesen einzustecken. Kurze Zeit später stellte er den Verlust fest. Bei der folgenden Suche auf dem Tankstellengelände konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden. Diese hatte zwei Männer beobachtet, die einen auf dem Boden liegenden Geldbeutel eingesteckt hatten. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein, Personalausweis und Kreditkarten. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.