Die private Krippe Rasselbande für Jungen und Mädchen ab einem Jahr in Weisenheim am Sand hat neue Räume und eine neue Erzieherin. Beide sollen bei einem Tag der offenen Tür am 9. März vorgestellt werden.

„Wir möchten mit dem Tag der offenen Tür viele Interessenten anlocken, unseren Alltag zeigen und die neuen Räumlichkeiten vorstellen“, erklärt Tanja Veit, Mitglied des Vorstands der privaten Krippengruppe. Die Eltern waren seit längerem auf der Suche nach neuen Räumen und haben diese nun in der Wiesenstraße gefunden. „Wir haben hier tolle Möglichkeiten zum Entfalten, alles ist ein großer Raum, für die Kinder ist das fantastisch“, freut sich Veit.

Begeistert sei sie auch vom Hof der zu den Räumen gehört, dort würden die Kleinen bei gutem Wetter gerne Zeit verbringen. Dank einer Rampe würden die Kleinkinder gut ins Freie kommen. Die Räume sind unmittelbar neben dem Bahnhof. „Natürlich ist es für die Kinder interessant, die Züge anzusehen. Wir achten aber immer darauf, das Tor zu schließen, und zusätzlich haben wir ein Netz angebracht, damit niemand einfach nach draußen rennt“, sagt Veit.

Ab Mai wieder Kapazitäten

Die neuen Räume bieten für den Vorstand noch mehr Vorteile. Man könne nun besser planen, da keine Ungewissheit wegen der Raumsituation mehr herrsche. „Jetzt können wir endlich wieder Neuzugänge aufnehmen“, so Veit. Insgesamt bietet die Rasselbande Platz für 18 Kinder, die ab März alle belegt seien. Im Mai wechseln einige Jungen und Mädchen in einer Kindertagesstätte, dann gebe es wieder Kapazitäten.

Erzieherin Sigrid Bieche freut sich darüber, dass sich die Kinder gut eingewöhnt haben. „Für die Kinder sind die neuen Räume kein Problem, für sie ist es wichtig, dass die Spielsachen und die Betreuer gleich geblieben sind“, erklärt die Erzieherin. Für die Rasselbande seien die Räumlichkeiten in der Wiesenstraße die einzige Option gewesen, die Vermieterin habe sie frei gehalten. Leider gäbe es Unannehmlichkeiten mit einem Nachbarn, wenn die Kinder im Hof spielen. Der Vorstand und die Vermieterin „kämpfen aktuell für ein friedliches Zusammenleben“, sagt Bieche.

„Mir bedeutet die Arbeit hier einfach viel. Jeden Tag erlebt man etwas Neues und was man an Zeit investiert, bekomme ich von den Kindern doppelt zurück“, berichtet Bieche. „Ich erhoffe mir eine gute Resonanz vom Tag der offenen Tür“, sagt die Erzieherin.

Termin

Tag der offenen Tür am 9. März, 10 bis 13 Uhr, mit Tombola, Vorträgen, Malen, Basteln, Kuchenverkauf, Wiesenstraße 2a, Weisenheim am Sand.