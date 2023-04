Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine knifflige Aufgabe wartet in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, auf den passabel gestarteten SV Weisenheim II. Das Team tritt am Sonntag, 15.30 Uhr, bei der hocheingeschätzten Eintracht Lambsheim an. Der FV Freinsheim II dagegen hat ein spielfreies Wochenende.

Wenn eine Mannschaft nach einem 0:2-Pausenrückstand noch 5:2 gewinnt, dann gibt das jede Menge Selbstvertrauen. Passiert ist das zuletzt dem SV Weisenheim II bei seinem Sieg in Eisenberg. „Die