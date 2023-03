Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein genussvolles Operettenkonzert, das die Sängerinnen und Sänger aus der Mannheimer Meisterklasse von Gesangsprofessorin Stefanie Krahnenfeld am Sonntagnachmittag im Alten Weingut am Maxbrunnen in Bad Dürkheim boten.

Nach der erfolgreichen „Italienischen Nacht“ im Vorjahr waren auch diesmal wieder zahlreiche Zuhörer der Einladung der Pfälzischen Musikgesellschaft gefolgt und fanden sich im romantischen