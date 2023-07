Gleich am ersten Abend des Stadtmauerfestes in Freinsheim musste die Polizei anrücken. Um 23.15 Uhr am Freitagabend waren ein 54-Jähriger sowie ein 34-Jähriger (beider aus der Verbandsgemeinde Leiningerland) aneinander geraten. Laut Polizei hatte der Ältere der beiden ein Glas gegen die Seitenscheiben eines Autos geworfen, in dem 34-Jährige gerade vorbei gefahren war. Dadurch wurde das Auto beschädigt. Der 54-Jährige muss sich nach Polizeiangaben nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Kurz nach 1 Uhr kam es zu einem weiteren Polizeieinsatz auf dem Fest: Zeugen hatten beobachtet, wie ein 19-Jähriger aus Grünstadt vermutlich wegen Trunkenheit die Scheibe eines geparkten VW in der Bismarckstraße einschlug. Es entstand dabei laut Polizei ein Schaden von rund 400 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.