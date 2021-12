Eine CD mit zwölf Musikstücken hat die Stadtkapelle Bad Dürkheim veröffentlicht. Die Stadtkapelle will mit der CD „Martinikonzert – Things of Gold“ zeigen, „es gibt uns noch“ und „wenigstens ein kleines Licht in den bedrückenden und dunklen Corona-Alltag bringen“. Ab wann und wo sie erhältlich ist.

Laut Dirk Rech, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, gehe es der Kapelle wie fast allen anderen Musikgruppen: Sie leide unter den Restriktionen der Pandemie. So habe die Stadtkapelle keine Auftritte und in diesem Jahr musste bereits zum zweiten Mal das Martinikonzert, das seit langem einen festen Platz im Dürkheimer Veranstaltungskalender hat, abgesagt werden. „Das belastet uns als Musiker sehr, Musiker leben vom und für das Publikum“, so Rech.

Mit der CD versuche die Stadtkapelle neue Wege zu gehen, um ihr Publikum zu erreichen. „Von vielen Fans wissen wir, dass ihnen unsere Musik in den vergangenen Monaten gefehlt hat“, berichtet Rech. Bereits in früheren Jahren waren CDs von Martinikonzerten der Stadtkapelle erschienen. Neun der Stücke auf der CD „Martinikonzert – Things of Gold“ seien eine Auswahl „der Konzert-Höhepunkte der vergangenen Jahre“, sagt Rech. Im Herbst habe die Stadtkapelle bei einem Probe-Wochenende mit ihrem neuen Dirigenten Julian Leopold drei neue Stücke einstudiert. Diese drei Stücke seien dann unter professionellen Bedingungen im Studio aufgenommen worden und ebenfalls auf der CD zu finden.

Die Musik der CD umfasse eine große Bandbreite, berichtet Rech. Von Blasmusik-Klassikern wie dem flotten Marsch „Kaiserin Sissi“, über Filmmusik von Enrico Morricone bis hin zu einem Stück von Sting sei für unterschiedliche Geschmäcker etwas dabei. Mit der CD wolle die Stadtkapelle Bad Dürkheim „ein Stück Lebensfreude ins heimische Wohnzimmer zu zaubern“. Sie sei ein „ideales Weihnachtsgeschenk“, empfiehlt Rech.

Die CD „Martinikonzert – Things of Gold“ ist ab Montag, 6. Dezember, im Musikhaus Haass, Michlers Haus der guten Weine, dem Stadtmuseum und der Touristeninformation erhältlich. Die CD kostet zehn Euro.