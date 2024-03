Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz begeisterte im Von-Busch-Hof in Freinsheim am Gründonnerstag mit Werken von Brahms, Wagner und Schönberg. Am Pult stand der auch als Geiger und Pianist renommierte Musiker Kolja Blacher.

Es war eine Premiere für das 1919 in Landau gegründete Orchester. Auf Einladung des Vereins „Von-Busch-Hof-Konzertant“ (VBH) gastierte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz