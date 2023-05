Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielplätze und Freizeitflächen in der Stadt und in den Ortsteilen sollen an die aktuellen Ansprüche angepasst und wieder zu Treffpunkten für Jung und Alt werden. Das mit dem Konzept für die sogenannte Spielleitplanung beauftragte Büro „Stadtkinder“ präsentiert am Donnerstag den aktuellen Sachstand.

Der Bauausschuss hatte den Auftrag für das Konzept für die Umgestaltung im Februar an das Dortmunder Büro vergeben. Kosten: etwa 45.000 Euro. Ziel ist auch eine