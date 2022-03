Die Sparkasse Rhein-Haardt mit Sitz in Bad Dürkheim und die Sparkasse Donnersberg mit Sitz in Rockenhausen führen „ergebnisoffene Sondierungsgespräche“, an deren Ende eine mögliche Fusion beider Banken stehen könnte. Das sagte Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt, beim Bilanzpressegespräch der Bank am Donnerstag in Bad Dürkheim. Die Verwaltungsräte beider Geldinstitute hätten ihrem jeweiligen Vorstand den Auftrag erteilt, einen Zusammenschluss zu prüfen. „Das ist noch alles im Werden. Wir prüfen derzeit, ob eine Fusion Sinn macht“, sagte Ott. Näheres könne man erst im Herbst mitteilen.

Käme es zu einem Zusammenschluss, dann wäre das Dürkheimer Kreditinstitut der deutlich größere Partner. Beide Geschäftsgebiete grenzen im Leiningerland aneinander. Die Sparkasse Rhein-Haardt entstand 2004 aus der Fusion der Sparkasse Mittelhaardt mit der Stadtsparkasse Frankenthal.