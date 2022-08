Nach der Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank schafft die Sparkasse Rhein-Haardt die Negativzinsen, das sogenannte Verwahrentgelt, ab. Dieses hatte das Kreditinstitut für Kunden mit besonders hohen Guthaben in der Niedrigzinsphase eingeführt, in der Banken selbst für geparkte Gelder Zinsen bei der EZB zahlen mussten. „Wir freuen uns, unseren Kunden nun keine Negativzinsen auf Ihre Guthaben mehr in Rechnung stellen zu müssen. Auch rücken durch die Anhebung des Leitzinses nun klassische Sparprodukte, wie unser Zuwachssparen oder auch Bausparen, wieder in den Fokus“, wird Vorstandsvorsitzender Andreas Ott in einer Mitteilung zitiert.

„Die Zinsen sind zurück. Mit bis zu drei Prozent auf das Zuwachssparen können unsere Kunden bei einer Laufzeit von sieben Jahren in ein attraktiv verzinstes Produkt investieren“, so Ott weiter. Die VR Bank Mittelhaardt hatte bei privaten Bestandskunden auf die Erhebung eines Negativzinses verzichtet.