Als Pendant zum im Februar eröffneten Business Center in Frankenthal will die Sparkasse Rhein-Haardt zur Jahresmitte 2024 mit einem digitalen Beratungscenter für Privatkunden starten. Das hat Vorstandsvorsitzender Andreas Ott am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Bad Dürkheim bekannt gegeben.

Wie Ott weiter mitteilte, sollen vom Hauptsitz in Bad Dürkheim aus die Privatkunden der Sparkasse betreut werden, die derzeit besonders digital unterwegs sind. Dies seien etwa 4000 Kunden. „Das