Der Startschuss für die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie fällt am 14. April für den Bereich Isenach und Eckbach. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd mitgeteilt.

Hat sich die Qualität beim Grundwasser in den Seen und Fließgewässern in den letzten Jahren verbessert? Mit welchen Maßnahmen erreichen wir weitere Fortschritte in Rheinland-Pfalz? Landesweit 16 digitale regionale Informationsveranstaltungen im April und Mai 2021 wollen Antworten auf diese Fragen geben. Die Veranstaltung zu Isenach und Eckbach findet am Mittwoch, 14. April, statt.

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“, zitierte SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf die Präambel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Bis 2027, so das Ziel, soll ein guter Zustand der Gewässer und ein Gewässerschutz auf einheitlichem und hohem Niveau, auch über Staats- und Ländergrenzen hinweg erreicht werden. Anmeldung und weitere Informationen unter www.wrrl-rheinlandpfalz.de.