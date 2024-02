Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SG TV Dürkheim/BI Speyer II reiste in Bestbesetzung zum TV Langen II. Zur Überraschung reichte es in dem lange offenen Match aber nicht. 73:88 (35:44) unterlagen die Kurstadt-Korbjäger am Sonntagabend beim Tabellenzweiten der 2. Basketball-Regionalliga Südwest.

Eigentlich war es nur das verschlafene erste Viertel der Gäste mit einer schwachen Defensiv-Leistung sowie knapp 30 Gegenpunkten, die den Unterschied in dem Match ausmachte. Ehe Dürkheims