Ein Schaden von 20.000 Euro und ein Leichtverletzter: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Dackenheimer Straße in Freinsheim ereignet hat. Dabei fuhr ein 33-Jähriger mit einem Ford Transit frontal in eine Hauswand. Der Motorblock des Transporters wurde durch den Zusammenstoß komplett eingedrückt, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. An der Hauswand und dem Hoftor entstand ein Schaden von 5000 Euro. Nach dem aktuellem Stand der Ermittlungen war der Fahrer vermutlich am Steuer eingeschlafen. Er wurde leicht am Knie verletzt und vom Deutschen Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, um die in einer Kurve gelegene Unfallstelle abzusichern.