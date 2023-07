Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Spaziergang am Annaberg kommt plötzlich ein schwarzer Schäferhund auf sie zu und springt sie an: Brigitte Lochner aus Freinsheim hat nach dem Vorfall Anzeige erstattet. Sie hat bislang vergeblich nach der 70 bis 75 Jahre alten Halterin gesucht. Was rät die Stadtverwaltung in solchen Fällen?

Brigitte Lochner geht gerne in der Gegend um den Annaberg spazieren. Auch vor wenigen Wochen ist die Freinsheimerin mit einer Freundin dort unterwegs. Als die beiden einer älteren Dame –