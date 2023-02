Die Dürkheimer Künstlerin Mechthilde Gairing hat eines ihre Bilder für den guten Zweck bei der Betze-Engel-Aktion versteigern. Sie stellte dazu ein Pop-Art-Kunstwerk des Fritz-Walter-Stadions zur Verfügung.

Auf den Kanälen des 1. FC Kaiserslautern wurde diese Aktion beworben. Die Firma ODM GmbH aus Wattenheim gab am Ende das höchste Gebot ab. So kamen es 1900 Euro für die Dürkheimer Lebenshilfe zusammen. Spendenübergabe war beim Spiel am vergangenen Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth. Ein Vierer-Team der Lebenshilfe (Vorstand und Beschäftigte) nahm die Spende im Stadion entgegen und durfte auch beim Spiel zuschauen. Dass der FCK auch noch gewonnen hat, freute die Menschen der Lebenshilfe schließlich sehr.

Gairing hatte die Aktion bei der Autogrammstunde auf dem Wurstmarkt eingefädelt. Sie war dort auf die Verantwortlichen des FCK zugegangen. Die Lebenshilfe freut’s: „Seit vielen Jahren wird die Lebenshilfe Bad Dürkheim als eine von sechs Einrichtungen im Rahmen der Betze-Engel-Aktion (Sozial-Projekt des Fußballvereins) regelmäßig unterstützt“, teilt die Lebenshilfe Bad Dürkheim mit.