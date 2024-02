Sie teilen sich ein „Schicksal“ mit dem Fußballer Benedikt Höwedes und dem Model Lena Gercke: 30 Menschen im Verbreitungsgebiet der Dürkheimer Zeitung haben nur alle vier Jahre Geburtstag, sind also an einem 29. Februar zur Welt gekommen. In der Verbandsgemeinde Freinsheim haben am heutigen Donnerstag acht Menschen Geburtstag, in der Verbandsgemeinde Wachenheim sind es drei, und in der Stadt Bad Dürkheim sind es 19 Personen – elf davon männlich. Bei Brautpaaren ist der besondere Tag in der Region offenbar wenig beliebt. Nur ein Paar in der Verbandsgemeinde Freinsheim wagt den Schritt an diesem besonderen Tag – und muss erst wieder 2028 an seinen Hochzeitstag denken.