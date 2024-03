Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

BAD DÜRKHEIM. Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat sein Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger TSG Deidesheim 0:3 (0:0) verloren. Nach zwei Niederlagen in Folge muss der Blick der Seebacher in der Tabelle nach unten gehen. Am Mittwoch kommt der Tabellenletzte SV Rülzheim ins Stadion Trift.

„In der ersten Halbzeit hatte die Partie viele Merkmale für ein 0:0. Schwaches Niveau, kaum torgefährliche Aktionen und wenig Tempo“, sagt der Seebacher Coach Jan-Marvin Dell