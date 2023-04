In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West will der Tabellenzweite Rot-Weiss Seebach II seine gute Ausgangsposition im Auswärtsspiel beim Ranglistenzehnten SG Böhl-Iggelheim II (Samstag, 15.30 Uhr) festigen.

„Wenn wir eine Chance auf die Vizemeisterschaft und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen wahren wollen, müssen drei Punkte her“, fordert Coach Marcel Beck, der mit Christian Schwindinger ein Trainerduo bildet. Bei den Rot-Weissen läuft es prima und wenn das Team an das Hinspiel anknüpft, das früh entschieden war und problemlos 5:1 gewonnen wurde, dann sollte der angestrebte Sieg machbar sein. Wichtig ist, dass die Seebacher wie am vergangenen Sonntag beim 2:0-Auswärtserfolg bei der SG Neidenfels/Lambrecht die Geduld bewahren und nicht nervös werden.

Der TuS Friedelsheim ist spielfrei, während die Partie des TuS Wachenheim gegen die TSG Deidesheim II auf Dienstag, 18. April, 19.30 Uhr, verschoben wurde.

Der SV Weisenheim II hat zuletzt mit zwei Auswärtssiegen aufhorchen lassen. Dem 3:1-Erfolg bei der SG Leiningerland folgte der unerwartet deutliche 3:0-Derbysieg im Nachholspiel beim FV Freinsheim II am Dienstagabend, bei dem Florian Stahl, Maximilian Tremmel und Andreas Blohm die Tore erzielten. Damit verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Michael Koback auf Platz sechs. Gewinnen die Weisenheimer am Samstag, 12 Uhr, ihr Heimspiel gegen den Tabellen-14. SV Kirchheim, dann springen die Blau-Roten vermutlich auf Rang fünf, denn Konkurrenten TSV Eppstein hat mit dem MTSV Beindersheim einen dicken Brocken vor der Brust. Doch Vorsicht: Kirchheim feierte einen von nur zwei Saisonsiegen in der Hinserie mit 2:1 gegen den SVW.

Die Partie des FV Freinsheim II beim ASV Mörsch wurde auf Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, verlegt.