In einem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga erwartet Rot-Weiss Seebach am Donnerstag, 19.30 Uhr, den TuS Mechtersheim II. Der Gäste sind Tabellenfünfter und gewiss kein „normaler“ Aufsteiger. Um zu siegen, braucht Rot-Weiss eine Topleistung.

„Gegen starke und robuste Geinsheimer waren wir chancenlos, weil sie unsere Schaltzentrale lahmgelegt haben und wir offensiv keinen Zugriff auf die Partie hatten“, blickt der Seebacher Coach Roland Beck zurück. Daraus gelte es die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wobei der erfahrene Trainer weiß, dass die Partie gegen Mechtersheim II einen anderen Zuschnitt haben wird, weil der Gegner anders auftritt. Drei Punkte sollen dennoch eingefahren werden, um ein weiteres Abrutschen in der Tabelle zu vermeiden und um den Sicherheitsabstand zu den Abstiegskandidaten zu vergrößern.

Die vergangenen drei Partien hat Rot-Weiss verloren. „Schon deshalb müssen wir den Bock umstoßen und wieder in die Erfolgsspur finden. Ein Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen, die Moral und die Tabelle“, betont Beck. Die aktuelle englische Woche mit Begegnungen gegen Geinsheim, Mechtersheim II und in Knittelsheim könnte schwerer kaum sein. Alle drei Widersacher stehen unter den ersten Fünf in der Tabelle. Der Übungsleiter hat zwei Punkte ausgemacht, die es zu verbessern gelte. Einmal die fehlende Durchschlagskraft. „Wir müssen mit größerer Gier die Tore auch mal erzwingen“, fordert Beck. Dazu ist die Defensive zwar immer noch die zweitbeste der Liga, zuletzt aber deutlich anfälliger geworden.

Mechtersheim II ist eine spielstarke Formation, die ihre Angriffe über die Viererkette mit Flachpässen aufbaut und gerne kombiniert. Im Kader steht eine Vielzahl junger und talentierter Akteure. Der TuS agiert mit viel Tempo, zählt fußballerisch zu den stärksten Mannschaften und hat sich in Rekordzeit in der Bezirksliga akklimatisiert. „Große Veränderungen wird es bei uns nicht geben“, verdeutlicht Beck. Lediglich die Brüder Patrick und Fabian Bauer stehen wieder zur Verfügung und erhöhen den Spielraum des Trainers.