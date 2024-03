Mehr als 5000 Kilometer haben die Wanderfreunde des Pfälzerwald-Vereins Seebach im vergangenen Jahr gemeinsam zurückgelegt. Das teilten sie bei einer Mitgliederversammlung der Ortsgruppe im Dürkheimer Haus mit. Daneben haben sie fleißig in die Pedale getreten und das Kletterangebot erweitert. Was war 2023 sonst noch los und was steht im neuen Jahr an?

Genaue Zahlen brachte Wanderwartin Sonnhild Häßler mit. Demnach organisierte die PWV-Ortsgruppe 22 Wanderungen, an denen sich 656 Menschen beteiligten. Gemeinsam erwanderten sie exakt 5022 Vereinskilometer. Die 44 Teilnehmer der E-Bike-Gruppe unternahmen sieben Ausflüge und kamen zusammen auf 11.308 Kilometer. Beliebt waren laut Mountainbikewart Ralf Först auch die Touren auf diesen Rädern. Ab diesem Jahr werden sie regelmäßig an Sonntagen angeboten, auf Wunsch auch individuell. Informationen hierzu erfolgen über die Website.

Kletterwart Tilmann Hiller zufolge richtete die Klettergruppe 2023 zwei neue Routen ein. Zudem sanierte und pflegte sie die vorhandenen Kletterrouten im Außenbereich. Sie betreue Kinder und Erwachsene und leite diese beim Klettern an, berichtete Hiller.

Vorsitzender Hans-Jochen Weidhaas erinnerte daran, dass 2023 der Pachtvertrag für das Vereinsheim Limburgblick mit der Stadt Bad Dürkheim neu abgeschlossen wurde. Außerdem seien neue Vereinsflaggen auf der Schneckennudel sowie am „Steiniger-Platz“ installiert und das Waldfest auf dem Vereinsgelände erstmals nach der Pandemie wieder gefeiert worden. Auch sei dank vieler Helfer erneut die Teilnahme an Seebacher Kerwe und Advent erfolgreich gelungen. Er lobte auch die gegenseitige Unterstützung mit dem Kulturverein und Rot-Weiß Seebach bei gemeinsamen Veranstaltungen.

Dieses Jahr soll am Vereinsheim die Grube erweitert und die Einfahrt saniert werden, nannte Weidhaas wichtige Projekte. Das Gebäude selbst sowie das Gelände pflegten Mitglieder bei Arbeitseinsätzen. Das Küchenteam engagiere sich bei den monatlichen Stammtischen. Festliche Höhepunkte 2024 seien das Waldfest am 15. und 16. Juni, die Seebacher Kerwe, der Saisonausklang am 19. Oktober und die Weihnachtsfeier am 14. Dezember. Die Ortsgruppe hat 443 Mitglieder. Sechs wurden für langjährige Vereinstreue geehrt.