Auch wenn teilweise viel los war auf den Straßen: Die Polizei Bad Dürkheim hat am Mittwoch bei Kontrollen niemanden erwischt, der zu flott unterwegs war. Die Beamten standen nach eigenen Angaben zwischen 14.15 und 14.45 Uhr vor einem Freinsheimer Kindergarten in der Dackenheimer Straße. Im Anschluss daran in der Bahnhofstraße in Erpolzheim und bei der Fußgängerquerungshilfe in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim.